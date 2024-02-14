Подмосковье 14 февраля 2024, 18:35 Еще 20 импортозамещающих проектов в сфере машиностроения запустят в Подмосковье в 2024 году Unsplash

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Реализацию 20 проектов импортозамещения в сфере машиностроения запланировали в Подмосковье на 2024 год. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Суммарный размер инвестиций в эти проекты составит 39 миллиардов рублей. На предприятиях будет создано 1,7 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья» — отметила она.

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Речь идет о проектах в Мытищах, Протвине, Луховицах, Орехово-Зуеве, Долгопрудном, Коломне и других округах. Напомним, с информацией о проектах импортозамещения можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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