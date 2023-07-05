05 июля 2023, 11:49
Еще 20 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье опубликовали 20 госзакупок. Подрядчиков найдут для поставки оборудования в больницы, капитального ремонта школ и других работ.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в детскую областную больницу Красногорска поставят новые системы для рентгенографии и рентгеноскопии с дистанционным управлением. Также в медучреждения Подмосковья поступят аппараты для диагностики и лечения.
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Кроме того, в школах Коломны, Пущина, Серпухова и Раменского найдут ответственных за организацию питания.
Капитальный ремонт приведут в гимназии № 13 в Долгопрудном, гимназии на улице Кржижановского в Электрогорске и школе № 9 в Кашире.
Также в Шатуре снесут здание на территории психоневрологического дома-интерната, а в Подольске благоустроят пешеходную зону по бульвару 65-летия Победы.
Ознакомиться со всеми закупками можно на портале ЕАСУЗ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Больницы
Ремонтные работы
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