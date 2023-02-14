Подмосковье 14 февраля 2023, 14:14 Еще 20 глэмпингов и кемпингов открыли в Подмосковье за год

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Министерство культуры и туризма Подмосковья сообщило об открытии еще 20 глэмпингов и кемпингов в регионе за 2022 год. Объекты могут разместить более 150 человек одновременно.

В прошлом году открылись «Страна Оз» и «Лесополье» в округе Коломна, Glamping on Farm в Рузском округе, «А у реки» в Шаховской, Hippy Hotel и глэмпинг в парк-отеле «Горчухино» в Наро-Фоминском округе, глэмпинг в парк-отеле «Остров» в Ленинском округе, Chalet-отель в Талдомском округе и другие.

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Это модульные дома, домики на дереве, шале, юрты и другие средства размещения. Такие отели становятся все более популярными, ведь путешественники имеют возможность совмещать комфорт и красоту окружающей природы. Глэмпинги строят, как правило, на берегу водоемов или в лесу, при этом домики имеют все нужные удобства. Например, туристы могут питаться в комфортных кафе и ресторанах, принимать ванну или душ, пользоваться услугами массажистов, при этом жить среди деревьев, как в походе.

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Подмосковье лидирует по числу глэмпингов среди регионов России. Этот вид отелей доступен для путешественников и зимой. В холодные месяцы года свои услуги предлагают 35 из 45 объектов размещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти и забронировать любые отели и глэмпинги, которые находятся в Подмосковье.