Подмосковье 12 сентября 2023, 14:54 Еще 20 домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье за месяц Красногорск / пресс-служба МинЖил политики МО

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В августе в Подмосковье на кадастровый учет поставили 20 домов. Лидером по количеству зарегистрированных МКД стал Ленинский округ — там кадастровые номера присвоили восьми объектам.

По три жилых дома на кадастр поставили в Одинцове и Пушкино. Следом идут Красногорск и Балашиха — там зарегистрировали по два МКД. Помимо этого, кадастровый номер присвоили одному дому в Щелкове и еще одному — в Дзержинском.

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Отмечается, что постановка дома на кадастровый учет дает возможность жильцам оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, а также прикрепиться к поликлинике.

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