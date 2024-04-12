Подмосковье 12 апреля 2024, 17:40 Еще 2 тысячи катафотов установят на дорогах Подмосковья за год Минтранс Подмосковья

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Дорожники обустроят около двух тысяч катафотов на региональных трассах в Подмосковье в течение года. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Оборудуем катафотами 20 участков дорог в 12 округах — это участки вне населенных пунктов с опасными поворотами, а также аварийные участки, где были зафиксированы ДТП», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

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Детали, привлекающие внимание водителей, разместят по оси дорог в шахматном порядке. Так катафоты создадут шумовой и светоотражающий эффект.

Наибольший объем работ выполнят в Дмитровском, Истринском и Талдомском округах.

Катафоты используют в Подмосковье с 2019 года — сейчас на дорогах больше 165 тысяч таких элементов. Они помогают снизить аварийность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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