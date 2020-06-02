Еще 2 тысячи гектаров земли отдадут сельскому хозяйству Шатуры в этом году

В подмосковной Шатуре еще две тысячи гектаров земель отдадут для ведения сельского хозяйства в этом году. Все участки запустит в оборот компания, которая за прошлый сезон посеяла в округе многолетние травы и окультурила сенокосы.

Фирма «ТиЭйч-РУС МилкФуд» уже очистила 1,8 тысячи гектаров земель Шатуры в 2019 году. Частично их засеяли травами. А еще 650 гектаров отдали под яровые культуры.

Всего за последние месяцы в Шатуре засеяли больше 3,2 тысячи гектаров земли. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Обработано и введено в сельскохозяйственный оборот за последние годы в городском округе Шатура более 5,3 тысячи гектаров земли Андрей Разин.

В прошлом году компания «ТиЭйч-РУС МилкФуд» окультурила участки и в Волоколамске. Там она ввела в оборот порядка 550 гектаров земли.

В области подвели итоги посевной кампании зерновых. В сфере сельского хозяйства задействованы около 30 тысяч сотрудников. И ожидается, что урожай по зерновым на 15% может превысить прошлогодний, если позволит погода.

За этот год площади для посева культур увеличили на 30 тысяч гектаров в сравнении с прошлым. В топ-5 самых эффективных в этой работе округов вошли Зарайский, Луховицкий, Серебряные Пруды, Дмитровский и Ступино.

Ранее Андрей Разин сказал, что подмосковная картошка в этом году взойдет более чем на 14 тысячах гектаров земель. Засеяли около 80%. Собрать первый урожай аграрии планируют в июле.