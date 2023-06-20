Подмосковье 20 июня 2023, 16:10 Еще 2 стадиона реконструируют в Балашихе в 2023 году

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Реконструкцию стадионов «Труд» и «Орион» завершат в Балашихе в 2023 году. В первом обновят поле для игры в футбол и бейсбол, а во втором еще также отремонтируют бассейн.

На стадионе «Труд» построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс и обустроят универсальное поле с подогревом для занятий футболом и бейсболом.

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На стадионе «Орион» отремонтируют физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, футбольное поле и трибуны. Там же появится первый в микрорайоне Железнодорожный крытый каток.

Также в 2024 году в микрорайоне Авиаторов возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Сейчас идет проектирование, вскоре рабочие приступят к строительству.

«Вся эта работа позволяет нашим спортсменам, молодым ребятам тренироваться в комфортных условиях, что в совокупности с их упорством и талантом приносит высокие результаты», — отметил глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям отметил, что в регионе много знаменитых спортивных школ и сильная подготовка по самым разным видам спорта.

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