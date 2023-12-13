Подмосковье 13 декабря 2023, 13:11 Еще 2 предприятия в Подольске оптимизировали работу благодаря нацпроекту Мининвест

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Сразу два предприятия в Подольске стали эффективнее благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Работу оптимизировали ООО «Нилед» и ООО «Арматех».

Под руководством специалистов Регионального центра компетенций предприятия успешно прошли пилотный этап нацпроекта и теперь внедрят практики на другие участки производства.

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На предприятии ООО «Нилед» пилотным потоком выбрали процесс «Производство ответвительного зажима СТ-70р». Благодаря нацпроекту время протекания процесса сократилось на 51,5%, незавершенное производство в потоке снизилось на 66,4%, а выработка увеличилась на 14%.

Компания «Арматех» пилотным потоком определила офисный процесс Управление цепочкой комплексных поставок». Рабочая группа сократила время протекания процесса на 10,4%, на 23,8% снизила незавершенное производство и на 50% увеличила выработку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за 10 месяцев 2023 года промышленность Подмосковья выросла на 13,2%.

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