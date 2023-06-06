Подмосковье 06 июня 2023, 17:49 Еще 2 предприятия в Балашихе получили земельные участки по программе импортозамещения

Читать 360tv в

Землю по льготной ставке в один рубль предоставили двум предприятиям в Балашихе. Инвесторы начнут развивать проекты импортозамещения в области инженерных систем и вентиляции.

На одном из участков к 2025 году построят производственно-складской комплекс сантехнических инсталляций для внутренних инженерных систем зданий. Инвестор — компания «Тайм» — вложит в производство более миллиарда рублей. Обеспечивать работу комплекса будут около 200 сотрудников.

Реклама

Фабрика вентиляций «Галвент» к 2025 году возведет комплекс систем вентиляций для производственных и промышленных объектов. Объем инвестиций составит более 1,2 миллиарда рублей, а количество рабочих мест — 500.

«Как и прежде, мы готовы помочь партнерам с землей, предоставить льготы, подключить коммуникации, подобрать кадры, организовать сопровождение проектов на всех стадиях», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей встречи в Балашихе.

В 2022 году в городском округе было создано более 6000 новых рабочих мест, а с начала 2023 года — еще 845.