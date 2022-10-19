Еще 2 офиса врача общей практики открыли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 20:47 Еще 2 офиса врача общей практики открыли в Подмосковье

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В Подмосковье открыли еще два офиса врача общей практики. Они появились в поселке Мебельной фабрики в Мытищах и в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском. Там буду оказывать помощь и взрослым, и детям.

Зампред правительства региона Светлана Стригункова рассказала, что открытие офисов позволит сделать медицину доступнее для жителей двух округов.

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«Пациенты смогут получить консультацию врача, а в случае необходимости будут направлены для прохождения углубленного обследования», — сказала она.

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В офисах обустроили кабинеты врача и процедурные. В Ленинском также создали помещение для приема анализов и смотровую.

«Я скоро переезжаю в этот район Мытищ, поэтому очень удобно, что врач у меня будет находиться в пешей доступности», — сказал местный житель Александр.

Записать на прием к врачу можно по линии 122 или через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Их получат фельдшеры, средний медицинский персонал, а также медики узких специальностей.