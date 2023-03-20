Подмосковье 20 марта 2023, 13:12 Еще 2 новых автобуса большого класса вывели на маршруты в Щелкове Минтранс Подмосковья

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Новые современные автобусы продолжают пополнять автопарк Подмосковья. В Минтрансе региона сообщили, что еще две машины марки НЕФАЗ-5299 вышли на маршруты в Щелкове.

Автобусы начали работать на маршрутах № 26 Щелково (м/р Заречный) — станция «Монино» и № 54 Фрязино — Богослово. Это первые транспортные машины марки НЕФАЗ в городском округе. В салон вмещается 105 человек, есть кондиционер и видеокамера, табло с информацией и устройства для бесконтактной оплаты проезда.

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Для удобства пассажиров в автобусе предусмотрена система наклона кузова в сторону дверей на остановке. Для инвалидов встроена механическая аппарель и отведено место с креплениями для колясок в салоне.

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«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева до конца года на маршруты выйдут порядка 1,3 тысячи новых автобусов», – отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.