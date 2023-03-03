Подмосковье 03 марта 2023, 12:28 Еще 2 миллиарда рублей вложат в производство жизненно важных лекарств в Дубне

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Компания «ПСК Фарма» реализует проект по производству лекарств для лечения болезней органов дыхания и препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Инвестор принял решение вложить в комплекс еще два миллиарда рублей.

Новые производственные корпуса будут построены в рамках импортозамещения на территории особой экономической зоны «Дубна».

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«Показатель инвестиций вырос существенно — в 1,7 раза. Изначально компания намеревалась вложить в проект около трех миллиардов рублей, а сейчас планируемый объем инвестиций составляет пять миллиардов рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии появится больше рабочих мест: вместо 326 создадут 450. Здесь будут разрабатывать и производить препараты в том числе для лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за четыре года в регионе реализуют 130 проектов импортозамещения. Для таких компаний предусмотрели льготы и меры поддержки.