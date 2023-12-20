Подмосковье 20 декабря 2023, 13:02 Еще 2 локации для выездной регистрации брака появились в Подмосковье Unsplash

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ЗАГС Подмосковья сообщил о новых локациях, доступных для выездной регистрации брака. Это парк культуры и отдыха «Бронницкий луг» и парк-отель «Петрухино-клуб».

Парк «Бронницкий луг» расположен на территории 15 гектаров вокруг озера Бельское в городском округе Бронницы. Здесь есть красивая входная группа с качелями, а рядом — ротонда для молодоженов.

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Загородный комплекс «Петрухино-клуб» находится в городском округе Серпухов. Отель окружает красивая природа, лес. Молодожены, которые захотят зарегистрировать свой брак здесь, смогут провести красивую фотосессию на территории.

Чтобы подать заявление на выездную торжественную церемонию, нужно заполнить форму на «Госуслугах» и выбрать в списке «Отдел ЗАГС Московский областной Дворец бракосочетания № 3».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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