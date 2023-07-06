Подмосковье 06 июля 2023, 12:59 Еще 2 корпуса ЖК «Бригантина» в Долгопрудном достроят к концу года

Читать 360tv в

Министерство жилищной политики Подмосковья сообщило о ходе строительства ЖК «Бригантина» в Долгопрудном. К концу года дольщики еще двух корпусов получат свои квартиры.

На территории 38 гектаров запроектированы 14 домов, восемь из которых уже введены в эксплуатацию. Сейчас ГК «Гранель» строит корпуса № 4 и № 5. В первом завершены монолитные работы и каменная кладка, на финальной стадии находятся фасадные работы и остекление. Продолжаются благоустройство и отделка помещений. В корпусе № 5 монолитные работы завершаются, проводится монтаж инженерных систем.

Реклама

Передать квартиры дольщикам планируется в конце года.

Жилой комплекс находится в западной части Долгопрудного между каналом имени Москвы и жилой застройкой на Заводской улице. На территории ЖК построены детская поликлиника, два детских сада. На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».