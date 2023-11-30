Подмосковье 30 ноября 2023, 12:57 Еще 2 корпуса построили в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе Группа "Самолет"

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Корпуса № 8.1 и 8.2 ввели в эксплуатацию в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе. Разрешение выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Площадь квартир в новых корпусах начинается от 22,9 «квадрата» до 61,48. В некоторых есть постирочные и гардеробные.

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Входные группы в дома предусмотрены на уровне земли, что удобно для инвалидов и мам с колясками. Рядом есть места для хранения инвентаря, а в лобби — комфортная зона отдыха. На первых этажах установлены системы видеонаблюдения.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» — масштабный проект группы «Самолет» на юге Московской области. До конца 2032 года на территории комплекса появится 16 детских садов, 11 школ, поликлиника, пожарная часть, полицейский пункт и физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже сегодня работают четыре детских сада и две школы.

Лучшие работники социальной сферы Подмосковья с 2016 года получают льготную ипотеку — это стало возможным по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С января по сегодняшний день сертификаты передали 296 жителям. В следующем году вручат еще около 300 таких документов.

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