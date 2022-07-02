Лекарственные средства, собранные в рамках акции «Доброе дело», 2 июля отправили в Донецкую Народную Республику.

«Спасибо всем, кто остается неравнодушным и продолжает помогать. Наш Минздрав совместно с предпринимателями собрал медикаменты на Донбасс, в которых там сейчас особенно нуждаются. Сегодня из Подмосковья выехали две фуры в ДНР, завтра будет еще три — в Луганскую Народную Республику. Помимо жизненно важных препаратов, там также расходные материалы, в том числе для операций», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор сообщил также о том, что в рамках акции «Доброе дело» в Донбасс и на освобожденные территории уже отправили порядка 900 тонн гуманитарной помощи. Это товары первой необходимости, детское питание и одежда.

«Включенность высокая среди как взрослых, так и детей. Ребята даже пишут письма, передают рисунки, сладости», — отметил Андрей Воробьев.

Медикаменты и расходные материалы собирал «Мособлмедсервис», подведомственный Министерству здравоохранения Московской области. Большой вклад в сбор внесли также компании «Прометей» и «Аксион».

Медикаменты доставят в «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи», а также «Республиканскую базу специального медицинского снабжения» в ДНР. По мере необходимости препараты будут распределять по медучреждениям.

«Мы уже не в первый раз отправляем медицинские препараты и расходные материалы для больниц Луганска и Донецка. Сегодня мы направляем то, что так необходимо больницам, — это бинты, катетеры, шприцы, тонометры, фонендоскопы, инвалидные коляски. Мы будем делать все возможное, чтобы у наших коллег было все для оказания качественной медпомощи жителям», — сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

Медикаменты доставляют в специальных рефрижераторных фурах, которые обеспечивают нужный температурный режим.

Акцию «Доброе дело» инициировали подмосковные школьники. Ее поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Продукты питания, одежду, бытовую химию ребята приносили в свои учебные заведения.

«Наше „Доброе дело“ продолжает жить, команда работает. Мы отправили уже десятки фур с вещами первой необходимости, питанием и медикаментами в Мариуполь, Ясиноватую, Первомайский и другие населенные пункты, где наша помощь сегодня так важна. Только в Тельмановский и Новоазовский районы отгружено около 100 тонн самых разных товаров. Отправляли также цистерну с водой, которая затем осталась в Донбассе — там она нужнее», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она также сообщила о том, что жители со всей области приносят продукты, одежду и прочие необходимые вещи. Волонтеры сортируют, упаковывают, загружают и помогают доставлять гумпомощь.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи для жителей ЛНР, ДНР и освобожденных территорий можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев.

Найти удобный для себя пункт сбора гумпомощи можно на volontermo.ru. На сайте опубликован полный список того, что необходимо. Наиболее острая потребность сегодня в продуктах, средствах личной гигиены, детском питании, подгузниках и медикаментах. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания — с длительным сроком хранения, вес одного товара — не более шести килограммов.

Собранную в пунктах гумпомощь доставляют на ресурсный склад в Домодедове, откуда силами волонтеров и Общественной палаты Московской области отправляют в ЛДНР и на освобожденные территории.