Еще 2 электрические подстанции отремонтировали в Краснознаменске

Капитальный ремонт провели на двух трансформаторных подстанциях в Краснознаменске Егорьевского округа. Они снабжают энергией школу, предприятия, котельную и многоквартирные дома.

Подстанции отремонтировали на улицах Октябрьской и Мира. Там заменили трансформаторы на новые — они позволят увеличить срок службы и повысить надежность. Электроснабжение от обновленных объектов получат школа искусств, детский сад № 7, научно-производственное предприятие «Орион», жилые дома, администрация, котельная, спорткомплекс «Заря», центральный тепловой пункт № 2 и ЗАТО.

«В рамках программ капитального ремонта и инвестиционных программ энергетики нашего региона выполняют несколько задач — повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, а также обеспечение безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства», — отметил глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин.

В Краснознаменске также планируется реконструкция центрального распределительного пункта на улице Победы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил развитие сетевого комплекса Подмосковья с главой «Россетей» Андреев Рюминым.