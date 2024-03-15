Подмосковье 15 марта 2024, 12:14 Еще 2 дома построят в ЖК «Новая Рига» ГК «Гранель»

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Проект комплексного развития территорий реализуют в ЖК «Новая Рига». Так, на территории жилого комплекса возведут еще два дома — корпус 1.7 и 1.8. Девелопером проекта стала ГК «Гранель», сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

На территории ЖК также продолжается строительство детского сада на 230 мест. На данный момент на объекте завершили земляные работы и устройство фундамента.

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Напомним, в ЖК «Новая Рига» построили уже семь домов на 4,5 тысячи квартир. Также здесь работает школа, рассчитанная на 1150 учеников и детский сад для 320 малышей. На первых корпусов работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская и другие объекты сферы услуг. Согласно проекту, здесь также появится детско-взрослая поликлиника.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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