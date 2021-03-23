«Каждый раз думаю, что это сон». Еще 2 девушек взяли на должности помощниц машиниста в ЦППК

Коллектив ЦППК пополнился двумя девушками, которых взяли на должности, ранее занимаемые исключительно мужчинами. Теперь в бригадах электропоездов, которые курсируют между столицей и областью, начали работать первая в России женщина-машинист и три помощницы машиниста.

Об этом рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании. Теперь бригады электричек пополнились еще двумя помощницами машиниста.

Ими стали Екатерина Леонтович и Кристина Клочкова. Прежде они тоже работали в ЦППК, но на должностях кассиров.

Путь Кристины

По первому образованию Кристина Клочкова юрист. Девушке захотелось работать на железной дороге еще в период учебы: она добиралась до занятий на электричках.

Кристина трудоустроилась в ЦППК кассиром по обслуживанию билетопечатающих автоматов. Спустя два года она решилась на перемены. Ее заинтересовал электропоезд «Иволга», и девушке захотелось понять, как он устроен изнутри.

В 2021-м она окончила курсы в Колледже железнодорожного и городского транспорта. Затем — новое резюме, но тоже в ЦППК. Подав его, Кристина не прогадала. Ее приняли в компанию уже на новую должность — помощницы машиниста.

Впечатлений очень много. Я все еще нахожусь в какой-то эйфории. Даже каждый раз, когда иду заступать на смену, думаю, что это сон, и боюсь проснуться Кристина Клочкова.

Однако, по словам девушки, она осознает всю ответственность, которая легла на нее.

«Несмотря на весь внутренний восторг, я понимаю, что на мне, как на помощнике, очень большая ответственность, поэтому я внимательно отношусь ко всему, что говорит мне машинист», — поделилась Кристина Клочкова.

Путь Екатерины

Екатерина Леонтович училась на экономиста и юриста, однако ей захотелось связать свою жизнь с железной дорогой. Сначала она десять лет работала инструктором в ЦППК, затем кассиром-контролером, а после отправилась учиться вновь.

Екатерина окончила курсы помощника машиниста в Колледже железнодорожного и городского транспорта.

Непередаваемое чувство, когда мечты имеют свойство сбываться. Но я понимаю, что много нужно узнать, чтобы стать профессионалом в своем деле. Все это мне по силам Екатерина Леонтович.

По словам Екатерины, теперь она занялась любимым делом. И обе девушки подчеркивают, что мужчины на работе видят в них в первую очередь коллег, которые должны знать обязанности и четко выполнять необходимые задачи.

Вместе с тем в локомотивных бригадах компании есть первая в стране женщина — машинист пригородного электропоезда Елена Лысенко-Салтыкова, помощник машиниста Анастасия Маслова.