Подмосковье 01 августа 2023, 12:31 Еще 19 жилых домов капитально отремонтируют в Солнечногорске к концу года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Капитальный ремонт проведут в 19 домах Солнечногорска в 2023 году. Работы уже завершились в доме № 12 на Подмосковной улице в микрорайоне Тимоново. Специалисты заменили кровлю, системы отопления и канализации.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Фасад дома № 12 не обновлялся с момента его постройки в 1971 году. Поэтому рабочие обновили кирпичный неоштукатуренный фасад и постелили мягкую рулонную кровлю с утеплителем. Также отремонтировали инженерные системы: заменили стояки центрального отопления, трубы канализации, холодного и горячего водоснабжения. Привели в порядок и подъезд дома.

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«Большое внимание уделяем содержанию многоквартирных домов. Так, в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области в 2023–2025 годах в городском округе Солнечногорск капитально отремонтируют 132 многоквартирных дома», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

До конца года в рамках капитальных ремонтов планируется отремонтировать кровлю одного дома, фасады двух домов, внутренние инженерные системы в 16 домах, еще в 16 — заменят газовое оборудование, а также установят семь новых лифтов в двух домах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте школ в регионе.

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