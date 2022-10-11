Еще 19 зданий достроили в Подмосковье | 360°

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Еще 19 зданий достроили в Подмосковье

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Еще 19 зданий получили разрешение на ввод в эксплуатацию в Подмосковье. Это пяти жилых и 14 нежилых домов.

Завершили строительство дома на 527 и 414 квартир в Мытищах, на 45 в Солнечногорске, на 81 в Дмитрове и на девять в Подольске. Кроме того, в Домодедове откроется физкультурно-оздоровительный комплекс, в Дубне — механо-сборочный цех, в Пушкино склад, а в Одинцове торговый центр.

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Разрешение на строительства получили жилые дома в Солнечнгорске и Одинцове, а также цеха и лаборатории в Подольске, детский сад в Мытищах, ФОК в Дмитрове и другие объекты.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

Строительство

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