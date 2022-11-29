Подмосковье 29 ноября 2022, 14:57 Еще 19 зданий достроили в Подмосковье

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Разрешение на ввод в эксплуатацию получили 19 зданий в Подмосковье. Это один жилой и 18 нежилых объектов. Разрешение на строительство получили 22 дома.

В эксплуатацию ввели пять таунхаусов в ЖК «Поселок „Свежий ветер“ в деревне Курово в Дмитрове, а также школу в Балашихе, детский сад в Мытищах, станцию технического обслуживания в Чехове, склад в Домодедове и другие объекты.

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Разрешение на строительство получил жилой дом на 810 квартир в Истре, школа в Одинцове, детский сад в Волоколамске, склад в Мытищах и другие здания.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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