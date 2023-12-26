26 декабря 2023, 18:52
Еще 19 учреждений в Подмосковье назвали в честь государственных и общественных деятелей
Министерство территориальной политики присвоило почетные имена государственных и общественных деятелей 19 подмосковным учреждениям в 2023 году. Речь идет об образовательных, медицинских и культурных организациях.
«Одно из направлений деятельности нашего ведомства — присвоение почетных имен государственных и общественных деятелей государственным предприятиям и учреждениям Московской области», — уточнили в министерстве.
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Так, в этом году школу № 3 в Дедовске назвали в честь дважды Героя Советского Союза Белобородова, школа № 15 получила имя Героя Российской Федерации Буриличева, а детская областная больница обрела имя Леонида Рошаля.
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