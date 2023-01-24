24 января 2023, 12:19
Еще 1,9 тысячи километров просек расчистят в лесах Подмосковья для предотвращения пожаров
В Московской области начинаются мероприятия по противопожарному обустройству лесов. В этом году филиалы ГАУ МО «Центрлесхоз» подведомственного Комитету лесного хозяйства Подмосковья расчистят 1,9 тысячи километров просек, предназначенных для ограничения распространения лесных пожаров, а также для проезда спецтехники к местам тушения возгораний.
«Пока погода снежная, начинаем работы с прочистки просек», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Реклама
На территории Талдомского и Шатурского лесничеств работы уже начались. Все противопожарные мероприятия на землях лесного фонда будут выполнены в рамках госзадания. В лесах обрубят ветви ближайших к просекам деревьев и кустарников, мешающих проезду спецтехники.
Реклама
Отмечается, что квартальные просеки обустроят на территории всех лесничеств Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
Реклама
Реклама