Подмосковье 24 января 2023, 12:19 Еще 1,9 тысячи километров просек расчистят в лесах Подмосковья для предотвращения пожаров

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В Московской области начинаются мероприятия по противопожарному обустройству лесов. В этом году филиалы ГАУ МО «Центрлесхоз» подведомственного Комитету лесного хозяйства Подмосковья расчистят 1,9 тысячи километров просек, предназначенных для ограничения распространения лесных пожаров, а также для проезда спецтехники к местам тушения возгораний.

«Пока погода снежная, начинаем работы с прочистки просек», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На территории Талдомского и Шатурского лесничеств работы уже начались. Все противопожарные мероприятия на землях лесного фонда будут выполнены в рамках госзадания. В лесах обрубят ветви ближайших к просекам деревьев и кустарников, мешающих проезду спецтехники.

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Отмечается, что квартальные просеки обустроят на территории всех лесничеств Подмосковья.

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