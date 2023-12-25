Подмосковье 25 декабря 2023, 14:05 Еще 1,9 тысячи инженерных объектов закрепят за компаниями Подмосковья для обслуживания и ремонта Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

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Бюджет Подмосковья принял еще 1,9 тысячи инженерных объектов из собственности городских округов в 2023 году, из них 1600 электросетевых и 323 газовых. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Переданное имущество мы закрепляем за специализированными организациями — „Мособлэнерго“ и „Мособлгаз“. Это позволит вести круглосуточное обслуживание объектов электросетевого и газового хозяйства, предусмотреть мероприятия по ремонту и восстановлению, а также газификации населенных пунктов», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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На баланс региона приняли трансформаторные подстанции, внешние электрические сети, линии электропередачи, кабельные линии, а также газопроводы низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и другие объекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот — важная задача для экономики.

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