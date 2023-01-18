Подмосковье 18 января 2023, 13:52 Еще 19 строительных проектов одобрили в Подмосковье за неделю

Читать 360tv в

В первую рабочую неделю января 13 зданий ввели в эксплуатацию в Подмосковье. Из них три жилые постройки и 11 нежилых. Еще 19 проектов получили разрешение на строительство.

За неделю в Мытищах ввели в эксплуатацию МКД на 461 квартиру в ЖК «Императорские Мытищи», жилой дом на 338 квартир в ЖК «Героев» в микрорайоне Железнодорожном городского округа Балашиха, а также дом на 142 квартиры в ЖК «Кратово» на улице Счетчикова в Раменском округе.

Реклама

Кроме того, за указанный период ввели в эксплуатацию детский сад на 150 детей в Котельниках, гараж-стоянку на 300 машино-мест в Балашихе, подстанцию скорой помощи в Солнечногорске, здание архива в Луховицах и другие объекты.

Реклама

Среди зданий, получивших разрешение на строительство, можно выделить малый храм в честь Казанской иконы Божьей Матери в Пушкинском округе и детский сад для 350 детей в Солнечногорске.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».