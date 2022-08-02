Еще 19 построек получили разрешение на ввод в Подмосковье за неделю

В Подмосковье за прошлую неделю ввели в эксплуатацию еще 19 зданий. Среди них есть как жилые, так и нежилые объекты — например, заводы, детские сады, склады. Разрешения на строительство получили еще три здания в Московской области.

За минувшую неделю в эксплуатацию ввели три таунхауса в жилом комплексе «Кембридж», который находится в деревне Красный поселок в Истре. Также заселять можно три жилых дома в ЖК «Томилино парк» в поселке Мирный в Люберцах и один дом в ЖК «Лесной квартал» в Дмитровском городском округе.

За неделю разрешение на ввод получили также многие нежилые объекты. Например, новый детский сад на 360 мест в Ленинском округе, будущая кондитерская фабрика в Егорьевске, комплекс по сборке оптико-волоконных изделий во Фрязино и склад в Люберцах.

Что касается разрешений на строительство, то их получили два больших многоквартирных дома в ЖК «Горки Парк», который находится в Ленинском округе.

Ранее стало известно, что современный детский госпиталь в Красногорске откроют к марту 2024 года. Задача — успеть построить его за 2,5 года, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.