Подмосковье 09 июня 2023, 12:04 Еще 19 площадок с готовыми помещениями для бизнеса откроют в индустриальных парках Подмосковья Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Почти 20 проектов по созданию производственных площадей формате «Подмосковье индастриал» реализуют в регионе. Они смогут создать более 20 тысяч новых рабочих мест.

Как рассказали Минивесте Подмосковья, сейчас в разной степени реализации находится 19 проектов. По словам главы ведомства Екатерина Зиновьевой, общий объем инвестиций в них превышает пять миллиардов рублей.

Реклама

«Они запущены в городских округах Подольск и Солнечногорск. Пять проектов находятся на стадии строительства, один в стадии проектирования, еще по 13 проектам определяется статус земельных участков. Совокупный объем инвестиций в рамках всех проектов в формате „Подмосковье индастриал“ составит 133,5 миллиарда рублей», — отметила она.

Так, в индустриальных парках «Сынково» и «Есипово», а также на территории промышленной площадки LOFTINDPARK смогут разместиться почти 1,5 тысячи резидентов

Формат «Подмосковье индастриал» предполагает создание готовых площадок, подходящих для размещения разных компаний в сфере фармацевтики, логистики, производства и других. Для них подготавливают всю необходимую инфраструктуру и условия. Это позволяет снизить расходы предприятия на строительство и сократить сроки запуска.

Для приобретения такой недвижимости в Подмосковье действует программа «Промышленная ипотека». По ней инвесторы могут получить кредит по ставке 5% годовых и направить средства на покупку помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает 24,8% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».