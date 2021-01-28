Еще 19 медиков из Подмосковья наградили за борьбу с COVID-19

Государственные награды за вклад в борьбу с коронавирусом получили еще 19 медицинских работников из Подмосковья. Врачей отметили медалями Луки Крымского и орденами Пирогова. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Подмосковные врачи и сотрудники скорой медицинской помощи получили федеральные награды. Орденом Пирогова отметили восемь врачей из Ступина, Каширы и Серебряных Прудов. Еще 11 сотрудников Московской областной станции скорой медицинской помощи получили медаль Луки Крымского.

«В Подмосковье от новой коронавирусной инфекции вылечили почти 150 тысяч человек. За этой цифрой стоят колоссальная нагрузка и ответственность. Врачи шли на помощь каждому пациенту. Я знаю, как для врачей важно признание. Радует, что сегодня вырос престиж профессии медицинского работника. И хочется, чтобы для врачей это состояние благодарности от общества было всегда. Чтобы вы слово „спасибо“ слышали как можно чаще», — отметила заместитель министра здравоохранения региона Ольга Гребнева. ⠀

Награды, которые получили врачи, учредил Владимир Путин специально для медицинских работников и добровольцев. Их присуждают за вклад в борьбу с эпидемиями, разработку методов лечения и лекарств, и спасение жизней.