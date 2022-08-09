Еще 19 лифтов заменят в домах Серпухова

Жители Серпухова получат 19 новых лифтов по программе капитального ремонта. Почти половину из них уже установили. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что Подмосковье меняет лифты в домах в ускоренных темпах. Всего в регионе их установлено более 54 тысяч. По программе капитального ремонта с 2014 года заменили 12,2 тысячи из них. В этом году ФКР обновит еще 800, 19 из них– в Серпухове. Там уже заменили восемь установок.

Антон Велиховский отметил, что все оборудование для замены лифтов производят в Подмосковье.

«Рисков по вопросу импортозамещения комплектующих в части замены лифтового оборудования нет. А прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности», — добавил он.

Генеральный директор Фонда капремонта Подмосковья Валерий Николов рассказал, что новые лифты безопасные и энергосберегающие, а кабины обладают антивандальными свойствами.

Узнать, какие еще дома отремонтируют в этом году в Подмосковье можно на сайте ФКР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. С начала года в регионе ввели в использование более семи миллионов квадратных метров жилья.