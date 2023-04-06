Подмосковье 06 апреля 2023, 14:09 Еще 19 крупных инвестпроектов реализуют в Химках в 2023 году

Читать 360tv в

Реализовать 19 крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 34 миллиардов рублей планируют в Химках в 2023 году. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что часть проектов будет осуществляться в рамках импортозамещения.

Самые крупные проекты этого года касаются развития фармакологического производства в Химках и модернизации терминалов международного аэропорта Шереметьево.

Реклама

Так, разработчик лекарственных препаратов «ХимРар» получил господдержку для выхода на экспорт в страны Африки. Фармацевтическая компания планирует долгосрочное сотрудничество с африканским регионом в области вирусологии.

Акционерное общество «МАШ» занимается другим значимым инвестпроектом — реконструкцией терминала F и вторым этапом модернизации терминала C в аэропорту Шереметьево.

Напомним, что в 2022 году в Химках реализовали 14 крупных инвестиционных проектов, среди которых — производственно-складские комплексы, деловые центры, автосалоны, заправки, автосервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал во время заседания президиума Госсовета с участием президента Владимира Путина, что в регионе активно реализуют программу импортозамещения. По его словам, только в прошлом году удалось открыть 20 предприятий в этой сфере.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».