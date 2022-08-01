Еще 19 коммерческих объектов построят в Подмосковье

Центр содействия строительству одобрил еще 19 коммерческих проектов. Это шесть объектов крупного и 13 — малого бизнеса. Среди них склады, рестораны, спортивные центры и офисные помещения.

Крупный бизнес появится в Наро-Фоминске — там построят шесть птичников. В Шаховской появятся два промышленных здания, в Богородском и Химках — склады, производство в Чехове и два торгово-офисных помещения в Дмитровском.

Также в Истре построят развлекательный комплекс, в Красногорске — производство продуктов, в Пушкинском — спортивный центр, в Щелкове — цех металлоизделий, а в Одинцове — здание ресторана «Вкусно — и точка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в регионе выросли на 50% в этом году.