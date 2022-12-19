Подмосковье 19 декабря 2022, 10:43 Еще 19 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Центр содействия строительству при Правительстве Подмосковья принял на сопровождение 19 новых проектов на прошлой неделе. Инвесторы собираются открыть в регионе производства, склады и другие объекты для бизнеса.

Среди объектов крупного бизнеса можно выделить деловой центр с гостиницей в Химках. Он появится на участке 1,27 гектара и станет новой точкой притяжения в округе.

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Остальные проекты относятся к категории малого бизнеса. Это административно-бытовой корпус в Щелкове, производство вакуумных и термоусадочных пакетов в Павловском Посаде, склады в Сергиевом Посаде и Пушкино, а также ресторан быстрого питания в Дзержинском.

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Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в скором времени в Московской области построят завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

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