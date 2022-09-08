Почти 20 домов в Зарайске капитально отремонтируют к концу года | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 10:39 Поделиться Telegram

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Viber Почти 20 домов в Зарайске капитально отремонтируют к концу года

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Годовой план по капитальному ремонту многоквартирных домов в Зарайске включает 19 адресов. На обновление кровель, фасадов и инженерных коммуникаций будет выделено 208 миллионов рублей.

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В Зарайске отремонтируют кровли в шести, фасады в четырех и инженерные системы в 13 многоквартирных домах. На данный момент работы произведены по четырем адресам.

В Московской области реализуется самая значительная программа в России по капитальному ремонту. В нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов, а планы рассчитаны до 2049 года.

«В 2022 году запланировано отремонтировать порядка 3760 многоквартирных домов. На данный момент мы завершили капитальный ремонт 2306 из них. По итогам выполнения плана на текущий год будут улучшены жилищные условия порядка 450 тысяч семей», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Сфера ЖКХ играет большую роль для высокого качества жизни. Это отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.

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