Еще 19 домов поставили на кадастр в Подмосковье

Кадастровый номер получило еще 19 зданий Подмосковья. Это четыре жилых дома и 15 таунхаусов в трех городских округах.

Постановка на учет позволила жителям оформить права собственности, полноценно распоряжаться своим имуществом, а также записать детей в детские сады и школы.

Большинство поставленных на кадастр зданий находится в Истре. Это 15 загородных домов в ЖК «Кембридж» в деревне Красный Поселок. Также номер получили два дома на 438 и 519 квартир в Красногорском ЖК «Большое Путилково» и два дома на 224 и 376 квартир в Звенигороде и Одинцове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. С начала года в эксплуатацию ввели свыше семи миллионов квадратных метров жилья.