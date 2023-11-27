Подмосковье 27 ноября 2023, 21:32 Еще 180 светофоров в Подмосковье оснастили кнопками вызова пешехода с начала года Фото: unsplash.com

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С начала года в Московской области 180 светофорных объектов оборудовали кнопками вызова пешехода. Всего в регионе насчитывается более 500 таких установок, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Вызывные пешеходные кнопки обычно устанавливаются в местах с низким потоком пешеходов. В случае отсутствия людей, переходящих улицу, запрещающий сигнал светофора не включается для автомобилистов», — уточнили в ведомстве.

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