Еще 180 остановочных павильонов заменили в Подмосковье

Остановочные павильоны продолжают менять в Подмосковье. Новые сооружения появились в 16 городских округах, работы завершили на 87%. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По сообщению МТДИ, в области установили порядка 180 новых павильонов. Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что это установки типа «городской стандарт» и «межгород». Они появились в Подольске Можайске, Егорьевске, Шатуре, Кашире, Наро-Фоминске, Серпухове, Чехове, Ступине, Коломне, а также в Богородском, Зарайском, Павлово-Посадском, Домодедовском и Орехово-Зуевском округах.

«Всего в этом году заменят 201 павильон в 28 городских округах, работы будут выполнены силами производственных комплексов «Мосавтодора», — отметил Гержик.

Больше всего остановок заменили в Чехове. Это 36 павильонов, часть из которых расположили на Старосимферопольском шоссе, улицах Чехова, Гагарина и Колхозной, а также в микрорайоне Венюково. Еще восемь установили в Домодедове на дорогах МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД — Слобода, М5 Урал — Володарского — Каширское шоссе, М-2 Крым — Павловское и Каширском шоссе. Также шесть павильонов заменили в Подольске на улице Машиностроителей и дорогах Старосимферопольское шоссе — Бережки, Щапово — Поливаново и М-2 Крым — Стрелково.

Всего в регионе свыше 12 тысяч остановочных павильонов, напомнили в министерстве. Их делают из металлического каркаса и ударопрочного стекла. За пределами городов устанавливают модели их металлической панели. Все они оснащены скамейками и урнами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и сквером Подмосковья.