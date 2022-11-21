21 ноября 2022, 13:59
Еще 18 жилых домов получили кадастр в Подмосковье
Новые жилые дома и таунхаусы поставили на кадастровый учет в Подмосковье на прошлой неделе. Большая часть зарегистрированных зданий находится в Мытищах.
Собственники квартир 13 жилых домов и пяти таунхаусов получили возможность оформить регистрацию по месту жительства, записать детей в школы и детские сады, прикрепиться к поликлинике и совершать имущественные сделки.
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Кадастр получили три дома на 242 квартиры в ЖК «Катуар» в Мытищах. В этом же городском округе зарегистрировали дом на 414 квартир в ЖК «Мытищи-Холл». В Домодедове на кадастровый учет поставили три здания на 1168 квартир в ЖК «Домодедово Парк».
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Кадастровые номера присвоили также таунхаусам в ЖК «Футуро Парк» (Истра) и жилым домам в ЖК «Большое Ступино», ЖК «Западные ворота столицы» (Одинцо), ЖК «Батарейный» (Лобня), ЖК «Парковый» (Солнечногорск) и ЖК «Олимп» (Клин).
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
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