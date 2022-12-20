20 декабря 2022, 17:22
Еще 18 тысяч задач по расчистке крыш от снега выполнили под цифровым контролем ГЖИ в Подмосковье
Более 18 тысяч заданий по расчистке крыш от сосулек, наледи и снежных свесов выполнили управляющие компании под цифровым контролем ГЖИ в Подмосковье. Госжилинспекция проверяет выполнение заданий с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», рассказали в пресс-службе ведомства.
В ГЖИ уточнили, что управляющие организации области справились с объемом задач на 87%. 10 городских округов сообщили о выполнении 100% плана, а рубеж в 90% отработки превысили в 26 муниципалитетах.
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«В ближайшую неделю синоптики прогнозируют очередные перепады температуры. В этих условиях осмотры должны проходить систематически, а очистка от снега и наледи — немедленно. Это необходимо, чтобы обезопасить жизнь и здоровье людей», — сказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.
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Федина уточнила, что новый чек-лист состоит из четырех пунктов: коммунальщики фиксируют состояние балконов и лоджий, кровель, входных групп и отдельно — козырьков подъездов.
Ранее сообщалось, что проблему с уборкой снега в Голицыне решили за сутки по поручению губернатора Андрея Воробьева.
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Госжилинспекция Подмосковья
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