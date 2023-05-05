Подмосковье 05 мая 2023, 09:40 Еще 18 школьников получили первые паспорта на торжественной церемонии в Подольске

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Торжественная церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в администрации городского округа Подольск. Документы получили 18 ребят.

Вручение паспортов приурочили ко Дню Победы. У всех участников мероприятия на груди были георгиевские ленточки, а в числе почетных гостей церемонии — участник Великой Отечественной войны Николай Герасимов. В годы войны он освобождал от фашистов Румынию, Чехословакию и Австрию.

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«Уважая прошлое, творим настоящее и созидаем будущее. Мне очень хочется, чтобы этих слов вы придерживались. Чтобы вы были настоящими людьми, настоящими патриотами», — отметила заместитель главы администрации городского округа Подольск Татьяна Ропот.

Ребятам вместе с паспортами вручили цветы и подарки. Завершили церемонию общим фото на память.

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