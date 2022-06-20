Еще 18 коммерческих объектов построят в Подмосковье

В Центр Содействия Строительству при Правительстве области поступило 18 новых проектов. Среди них 5 — объекты крупного бизнеса и 13 — малого.

В Подмосковье построят объекты разных направленностей. Это производство опытных образцов химических веществ и научно исследовательский центр в Черноголовке, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнов в Балашихе и база отдыха в Рузском городском округе.

Среди объектов малого бизнеса отмечают складские помещения в Люберцах и Чехове, производственное здание в Богородском городском округе и деловые центры в Люберцах, Дмитрове и Воскресенске.