Еще 18 коммерческих объектов построят в Подмосковье

Центр содействия строительству Подмосковья получил еще 18 проектов. Среди них два объекта крупного и 16 — малого бизнеса.

Среди планируемых строек гостиницы в Истре и Богородском, производство морских контейнеров в Павловском Посаде, дорожный сервис в Раменском, мебельная мастерская в Щелкове, корпус для производства металлоизделий в Серпухове, а также склады и производственные помещения в других округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что рынки Подмосковья приведут к современному стандарту. Работу одного из них в Подольске он проверил лично.