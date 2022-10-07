Подмосковье подписало с инвесторами соглашения почти на 16 млрд рублей на аграрной выставке | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 10:00 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье подписало с инвесторами соглашения почти на 16 млрд рублей на аграрной выставке

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На выставке «Золотая осень» в Подмосковье подписали 18 соглашений о реализации инвестпроектов. Их общая сумма составила 15,6 миллиарда рублей.

Соглашения подписали Мисельхопрод региона и компании, работающие в сфере агробизнеса. Как отметил зампред правительства Георгий Филимонов, Подмосковье стало лидером по многим направлениям. Это производство макарон, мороженого, кисломолочнй продукции и других товаров. Высокие результаты регион показал и в семеноводстве, которое стало одним из ключевых направлений импортозамещения.

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«На выставке мы показываем региональные компании, такие как Агрохолдинг „Поиск“. В 2022 году в России семенами от „Поиска“ было засеяно более 85 тысяч гектаров. В будущем эта цифра будет расти, и появится возможность снизить импорт семян», — отметил зампред.

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Среди инвестпроектов, которые реализуют в области — модернизация нескольких заводов, производящих напитки. Среди них «Черноголовка», которая сейчас производит колу по собственному рецепту. Ее продажи за три месяца обогнали «Байкал», на который раньше приходилось 20% от всех продаж.

В Подмосковье также появится завод по производству кормов для домашних животных, модернизируют производство заквасочных культур в Красногорске и создадут сыроварню и завод продуктов из топинамбура.

АО «Окское» также запланировало развивать сельское хозяйство Подмосковья. Сейчас предприятие производит свыше трех миллионов яиц в сутки в Рязанской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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