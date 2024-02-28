Подмосковье 28 февраля 2024, 14:35 Еще 18 автобусов запустят в Звенигороде в этом году пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Глава Одинцова Андрей Иванов провел осмотр производственной площадки компании «Мострансавто», расположенной в Звенигороде на улице Московская. По результатам визита Иванов отметил необходимость значительного обновления базы.

пресс-служба администрации городского округа Одинцово пресс-служба администрации городского округа Одинцово пресс-служба администрации городского округа Одинцово пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Площадка расположена на базе МАП № 6. Она обслуживает 16 автобусных маршрутов, включая 12 муниципальных и 4 региональных. Она вмещает 96 автобусов различных классов. Из них 47 большого класса, 32 — среднего, 17 — малого.

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Андрей Иванов указал на ряд проблем, требующих решения новым руководством «Мострансавто». Они включают в себя обновление автопарка, капитальный ремонт базы и улучшение условий труда для водителей. В частности, были подняты вопросы о затрудненном доступе к заправке из-за ледяных образований, необходимости систематической очистки территории, очистке коммуникаций станции мойки и организации столовой для сотрудников.

Иванов также подчеркнул важность обновления автобусного парка для улучшения транспортного обеспечения города, отметив потребность в 18 дополнительных единицах транспорта различных классов для базы в Звенигороде. Он сообщил о выполнении транспортной работы базой на высоком уровне в феврале и упомянул о парке второй базы МАП № 6 в Одинцове, который насчитывает 300 автобусов, с упоминанием о недавно переданных 15 единицах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году Московская область планирует закупить более 1100 новых автобусов.

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