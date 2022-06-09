Еще 171 предприниматель Подмосковья получит субсидии на покупку и лизинг оборудования

Итоги конкурсного отбора среди предпринимателей подвели в Подмосковье. Более 170 представителей малого и среднего бизнеса получат компенсации на приобретение и лизинг оборудования.

О результатах отбора рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что конкурсные отборы на предоставление финансовой поддержки для малых и средних предприятий проходят ежегодно.

Победителям компенсируют части затрат на модернизацию производств.

В этом году мы получили 836 заявок. По результатам их рассмотрения и рейтингования победителями признали 171 предпринимателя Екатерина Зиновьева.

Они получат 550 миллионов рублей в виде субсидий. Зиновьева отметила, что 116 прошедшим отбор участникам компенсируют траты на приобретение оборудования, остальным 55 — на лизинг.

С результатами отбора участники могут ознакомиться на инвестиционном портале Московской области или в личном кабинете на сайте госуслуг.

Победителям необходимо предоставить пакет документов о затратах в течение десяти дней.