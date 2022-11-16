Подмосковье 16 ноября 2022, 15:01 Подмосковье перевыполнило план по выдаче бесплатной земли многодетным семьям в 2022 году

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В Подмосковье поговорили о том, как реализуется программа по предоставлению земельных участков семьям, в которых подрастают трое и более детей. Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, в ближайшее время именно для таких целей планируется выделить порядка 170 гектаров.

В целом в Подмосковье с каждым годом растет количество многодетных семей, поэтому соответственно растет и очередь. Каждый год в Московской области стараются обеспечить землей как минимум две тысячи семей. Именно в этом году еще до его окончания удалось перевыполнить план — предоставлено уже на 408 участков больше, чем в прошлом году. Активная работа в этом направлении ведется постоянно.

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" Так, в этом году мы передали 19 городским округам свыше 1 тысячи гектаров. Что планируем сделать: передать муниципалитетам ещё порядка 170 гектаров, также подобраны более 1,4 тысячи гектаров из неразграниченной собственности, прорабатываем передачу 85,3 гектаров в казну Московской области от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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К этому моменту удалось обеспечить в Подмосковье землей порядка 32,6 тысячи семей. Это почти 60% от общего количества тех, которые в целом поставлены на учет по этой программе.