01 сентября 2023, 13:50
Еще 17 участков дорог отремонтировали в Солнечногорске с начала года
Ремонт 17 дорог общей протяженностью порядка 62 тысяч квадратных метров завершили в городском округе Солнечногорск. Специалисты проверили состояние обновленных участков и дали оценку покрытию.
Всего в округе в порядок приведут 50 дорог регионального и муниципального значения протяженностью более 40 километров. За ремонт некоторых их этих участков проголосовали жители округа на портале «Добродел».
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«Так, на сегодняшний день рабочие уже приступили к ремонту дороги в Андреевке. Что касается участка в Леонидово, то пока проводятся конкурсные процедуры и после приступят к асфальтированию», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Евгений Владимирский.
Дорожные работы завершат к концу сентября.
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