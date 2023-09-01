Подмосковье 01 сентября 2023, 13:50 Еще 17 участков дорог отремонтировали в Солнечногорске с начала года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Ремонт 17 дорог общей протяженностью порядка 62 тысяч квадратных метров завершили в городском округе Солнечногорск. Специалисты проверили состояние обновленных участков и дали оценку покрытию.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Всего в округе в порядок приведут 50 дорог регионального и муниципального значения протяженностью более 40 километров. За ремонт некоторых их этих участков проголосовали жители округа на портале «Добродел».

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«Так, на сегодняшний день рабочие уже приступили к ремонту дороги в Андреевке. Что касается участка в Леонидово, то пока проводятся конкурсные процедуры и после приступят к асфальтированию», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Евгений Владимирский.

Дорожные работы завершат к концу сентября.

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