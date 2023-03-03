03 марта 2023, 14:54
Еще 17 складов начали строить в Подмосковье с начала года
Главгосстройнадзор сообщил о начале строительства еще 17 складских помещений в Подмосковье. В прошлом году в регионе возвели более 100 таких объектов.
В феврале инспекторы Главгосстройнадзора провели итоговую проверку складского комплекса в Ленинском округе. В одноэтажном здании площадью почти 6,5 тысячи квадратных метров есть зоны хранения, помещения упаковки и маркировки, офисы.
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В 2022 году в Подмосковье был введен рекордный объем складских площадей за последние восемь лет — 1,95 миллиона квадратных метров. Построено 101 складское здание.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении логистических проблем бизнеса в новых для экономики условиях.
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Строительство
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