Еще 17 школ Подмосковья получили автобусы

Автобусы для перевозки детей получили администрации 13 городских округов Подмосковья для 17 школ. Это сельские и городские образовательные учреждения, в которые привозят детей из отдаленных населенных пунктов. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, автобусы поступили в образовательные учреждения Подмосковья, чтобы доставлять детей в школу из сел и деревень, где нет своих учебных заведений или они расположены далеко.

«Например, в солнечногорскую Луневскую школу привозят порядка 100 детей из деревень Мышецкое, Поярково, Владычино, Носово, Шемякино, Лунево. А Воронинская средняя общеобразовательная школа имени В. П. Калинина в поселке Шевляково ежедневно привозит на обучение 41 ребенка из деревень», — пояснила министр.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Андрей Разин, автобусы передаются правительством области туда, где наблюдается нехватка школьного или где автобусный парк устарел.

Сейчас заканчивается оформление 14 автобусов марки ПАЗ на 32 человека и Ford Transit вместимостью 23 человека. Автобусы получили Ерновская основная школа, Воронинская средняя общеобразовательная школа им. В. П. Калинина, Липицкая средняя общеобразовательная школа, Гжельская средняя школа в Раменском городском округе, Космодемьянская школа, Михневская начальная общеобразовательная школа, Фрязевская школа № 41 имени Б. А. Воробьева, Луневская школа, Каменская средняя общеобразовательная школа № 2, средняя общеобразовательная школа № 9.

Летом Минмособлимущество передало три автобуса в Дмитровский городской округ, Волоколамский и Коломну.