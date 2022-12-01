Подмосковье 01 декабря 2022, 18:15 Еще 17 палисадиков открыли в Подмосковье с начала года

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Маленькие детские сады нового типа — палисадики — продолжают открывать в Подмосковье. С начала года воспитанников приняли еще 17 таких учреждений.

«Проект по открытию садов малого формата активно развивается в регионе уже второй год. Уже работает порядка 70 садов такого формата, из них 17 открылось в этом году», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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План на 2022 год — 26 палисадиков, которые создадут больше двух тысяч дополнительных мест. Как отметила Ирина Каклюгина, каждый год в Подмосковье на 20 тысяч увеличивается количество воспитанников дошкольных учреждений. Палисадики позволяют родителям не ждать очереди в обычные детсады и быстрее устраивать ребенка.

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